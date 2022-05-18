В США более 1 млн человек умерли от последствий COVID-19

Более 1 млн человек умерли в США от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, во вторник число жертв COVID-19 в стране составляло 1 000 004. В свою очередь о том, что смертность от последствий коронавируса в стране превысила 1 млн человек, еще на прошлой неделе заявил президент США Джо Байден.