Во время визита в Токио президента Байдена будут задействованы 8 тыс. полицейских

Японские власти привлекут 18 тыс. полицейских на охрану различных объектов и патрулирование во время предстоящего 22-24 мая визита в Токио президента США Джо Байдена, когда в городе также состоится саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) с участием лидеров Соединенных Штатов, Японии, Австралии и Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Особое внимание будет уделено предотвращению различных террористических угроз, включая сферу кибербезопасности, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo. Для управления полицейскими силами уже создан особый штаб.

Помимо охраны мест размещения лидеров, посольств и официальных учреждений повышенное внимание будет уделено вокзалам, аэропортам и другим местам скопления людей. Специальное подразделение призвано пресекать появление беспилотников потенциальных злоумышленников. Предполагается вводить временные ограничения на движение транспорта. Примерно такие же меры безопасности, как сообщается, предпринимались и во время визита в Японию президента США Дональда Трампа в мае 2019 года.