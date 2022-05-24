Госдеп анонсировал переговоры по проблемам энергетики

Старший сотрудник Управления по вопросам энергоресурсов Госдепартамента Гарри Камиан с 24 по 27 мая посетит Эстонию и Латвию, где обсудит вопросы энергетической безопасности Европы. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он проведет встречи с правительственными чиновниками и лидерами энергетического сектора для продвижения двусторонних и коммерческих отношений в сфере энергетики", - сказано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, представитель Госдепартамента намерен "обсудить совместные усилия по обеспечению европейской энергетической безопасности, снижению зависимости Европы от российского ископаемого топлива и содействию переходу на экологически чистые источники энергии". "Он также обсудит усилия Эстонии и Латвии по диверсификации поставщиков энергоресурсов и ускорению внедрения возобновляемых источников энергии", - добавили в Госдепе.