Трамп рассматривает возможность скоро объявить об участии в выборах 2024 года

Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году. Об этом сообщает в субботу газета New York Post со ссылкой на источник в окружении Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. "Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют, - сказал источник. - <...> Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся". Свою первую президентскую кампанию Трамп начал в июне 2015 года.