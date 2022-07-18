Главы Минобороны США и Южной Кореи встретятся на этой неделе

Руководители оборонных ведомств Южной Кореи и США договорились провести переговоры в Вашингтоне на этой неделе, сообщает "Ренхап", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Министр обороны Республика Корея Ли Чон Соп планирует встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином в ходе визита в Вашингтон для участия в церемонии открытия стены памяти в мемориале ветеранов Корейской войны.

По словам официальных лиц, в настоящее время обе стороны согласовывают подробный график и повестку дня.

Ожидается, что главы министерств обороны обсудят, как укрепить объединенную оборонную позицию двух стран и расширенное сдерживание против растущих ракетных и ядерных угроз со стороны Северной Кореи.