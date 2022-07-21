NASA подписало контракт с SpaceX

NASA заключило контракт с корпорацией Space Exploration Technologies (SpaceX) на запуск миссии космического телескопа "Нэнси Грейс Роман". Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщает SpaceX.

Планируется, что новый аппарат дополнит уже работающий космический телескоп "Джеймса Уэбба". Миссия будет исследовать тёмную энергию, тёмную материю и экзопланеты.

NASA назвал телескоп в честь Нэнси Грейс Роман, работавшей над космическим телескопом "Хаббла" — базовая конструкция готовящегося к запуску аппарата во многом напоминает его.

Для создания "Нэнси Грейс Роман" Национальное разведывательное управление США (NRO) пожертвовало неиспользуемый спутник-шпион, который фактически был секретной версией "Хаббла", обращённой к Земле.