Microsoft прекращает сотрудничество с сотнями подрядчиков

Американская технологическая корпорация Microsoft разрывает сотрудничество с сотнями своих подрядчиков на фоне заморозки приема на работу нового персонала. Об этом сообщил в среду новостной портал Business Insider со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, компания уведомила сотрудников фирм-подрядчиков, что контракты с ними будут расторгнуты уже в эту пятницу. При этом сотрудники фирм не получат выходного пособия, так как они, хотя и тесно связаны с Microsoft, формально не являются работниками этой компании. Как отмечают источники, она разрывает сотрудничество независимо от того, какой срок оставался до конца действия договора.

Компания не дала комментариев по этому поводу.

В июле Microsoft объявила, что сократит часть работников и замедлит темпы приема на работу нового персонала. Кроме того, корпорация столкнулась с операционными издержками в $126 млн во втором квартале 2022 года из-за решения покинуть российский рынок.