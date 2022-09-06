Минторг США выделит $50 млрд на развитие производства полупроводников

Министерство торговли США обнародовало план о выделении $50 млрд на развитие производства полупроводников, что станет крупнейшим финансированием данной отрасли за последние годы. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, около $28 млрд из специального фонда CHIPS for America пойдут на гранты и займы для увеличения мощностей производства и сборки. $10 млрд будут направлены на расширение производства технологий старых поколений, используемых в автопромышленности и сфере коммуникаций, а $11 млрд пойдут на инициативы в области исследований и разработок.

По информации газеты, фонд CHIPS for America был создан для поощрения производства в США стратегически важных полупроводников и стимулирования исследований и разработок в области технологий микросхем следующего поколения.