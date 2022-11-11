Байден и Си Цзиньпин поручат помощникам работать над устранением разногласий - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам предстоящей 14 ноября двусторонней встречи в Индонезии дадут указания помощникам работать над устранением разногласий и углублением взаимодействия. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не думаю, что эту встречу следует воспринимать так, что по ее итогам будет объявлено о каких-то конкретных договоренностях, - отметил он. - Скорее, лидеры дадут указания своим помощникам работать в ряде сфер. Как в тех, где у нас есть разногласия, так и в тех, где мы можем взаимодействовать. Это будет включать в себя указания помощникам <...> отреагировать на наши озабоченности относительно методов Китая в экономической сфере и разобраться с некоторыми основополагающими различиями во взглядах и перспективах на экономические вопросы".

"Это также будет включать в себя указания попытаться работать в тех сферах, где у нас есть общая заинтересованность, будь то сфера здравоохранения, борьбы с распространением наркотиков, климат или иные сферы", - добавил Салливан.

Как полагает помощник президента США, встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина позволит им лучше понять "приоритеты и намерения друг друга, устранить разногласия и выявить сферы, где возможно взаимодействие".

Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Джо Байден и Си Цзиньпин проведут 14 ноября двустороннюю встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) на острове Бали в Индонезии.