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Маск: решение о восстановлении учетной записи Трампа в Twitter пока не принято

США Материалы 19 ноября 2022 03:43 (UTC +04:00)
Маск: решение о восстановлении учетной записи Трампа в Twitter пока не принято

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководство американской компании Twitter пока не приняло решение о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети. Об этом он написал в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Он отметил, что руководство восстановило аккаунты комика Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического христианского портала The Babylon Bee.

«Решение по Трампу пока не принято», — написал Маск.

Ранее владелец американской социальной сети Twitter обратился к пользователям онлайн-платформы за предложениями по дальнейшим действиям компании.

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