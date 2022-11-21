Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в США

Президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране, комментируя недавнее ЧП со стрельбой в ночном-клубе в штате Колорадо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщила пресс-служба Белого дома.

«Мы должны ответить на эпидемию... в виде насилия с применением огнестрельного оружия», — сказал он.

По словам главы государства, вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к американскому обществу.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо.

По словам представителя полиции Колорадо-Спрингс Памелы Кастро, офицеры задержали подозреваемого, он оказался ранен, и ему оказали необходимую медицинскую помощь в больнице.