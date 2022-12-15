США собираются сохранять в Европе 100 тыс. военных - Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе онлайн-брифинга заявил, что США намерены сохранять в Европе текущий уровень военного присутствия, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Журналисты задали ему вопросы о том, намечается ли сейчас увеличение численности американских войск в Польше и Прибалтике. В ответ представитель Белого дома сказал, что он не видит никакого изменения в масштабах военного присутствия Соединенных Штатов в прибалтийских республиках.

«В основном то, что мы делаем, происходит в странах Балтии на ротационной основе. Что касается Польши, то мне нечего объявить или анонсировать в плане изменений в расстановке сил и средств [США]», — продолжил Кирби.

По его данным, в настоящее время в Европе находятся около 100 тыс. американских военнослужащих. Соединенные Штаты увеличили размер этого контингента на 20 тыс. человек после начала войны в Украине, указал Кирби.

Также он привел недавние высказывания министра обороны США Ллойда Остина о том, что Вашингтон планирует сохранять «этот уровень стабильным» на перспективу.

По словам представителя Белого дома, эти дополнительные 20 тыс. американских солдат и офицеров не будут базироваться в Европе на постоянной основе. Он уточнил, что речь идет о ротационном присутствии военных США в данном регионе.

«Тем не менее число будет оставаться на отметке, грубо говоря, в 100 тыс. [военнослужащих] в обозримой перспективе», — добавил Кирби.