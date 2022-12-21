Маск потерял в 2022 году уже больше, чем заработал в 2021

Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск потерял в 2022 году около $122,6 млрд, что больше той суммы, которую он заработал в 2021 году, когда его состояние оценивалось как одно из самых больших в истории. Об этом в среду написало агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, состояние Маска составляет около $147,7 млрд, это самое низкое значение более чем за два года. Его капитал складывается в основном из акций и опционов компании Tesla. Во вторник Маск потерял $7,7 млрд в результате того, что стоимость ее акций опустилась до минимального с октября значения.

Маск находится на второй строчке рейтинга миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Рейтинг возглавляет президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние составляет примерно $161 млрд.