В Атланте в ходе беспорядков арестовали шесть человек

Шесть человек были арестованы в результате беспорядков, вспыхнувших в Атланте (штат Джорджия) из-за гибели одного из участников протестов против строительства центра подготовки полицейских. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошедшей неделе в Атланте прошли массовые демонстрации против строительства нового центра подготовки правоохранителей. В среду полиция Атланты провела операцию по разгону протестующих. Один из них открыл огонь по полицейским. Ответным огнем он был смертельно ранен.

Убитому Мануэлю Эстебану Паэзу Терану было 26 лет, знакомые описывают его как пацифиста, который "никогда не причинил бы вреда и животному".

В субботу протестующие устроили шествие в центре Атланты. Как утверждает полиция, некоторые из них стали "совершать незаконные действия", в том числе, бить витрины и нападать на сотрудников правопорядка. После этого полиция начала задержания.