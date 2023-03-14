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Австралия намерена оставаться не обладающей ядерным оружием страной - Байден

США Материалы 14 марта 2023 01:19 (UTC +04:00)
Австралия намерена оставаться не обладающей ядерным оружием страной - Байден

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Австралия останется неядерным государством, несмотря на пакт AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности) и планы получения атомных подлодок. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден по итогам встречи в Сан-Диего (штат Калифорния) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Субмарины атомные, но без ядерного оружия. Австралия является гордой неядерной страной и привержена оставаться таковой. Эти подлодки не будут нести ядерного оружия никакого типа, - сказал Байден. - <�…> Австралия не будет производить ядерное топливо, необходимое для этих подлодок".

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