Китай надеется, что Apple будет усиливать безопасность данных

Власти КНР готовы как и прежде поддерживать деятельность компании Apple в Китае и надеются, что корпорация будет укреплять безопасность данных и защиту личной информации. Об этом заявил председатель Государственного комитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе в ходе встречи в Пекине с генеральным директором Apple Тимом Куком, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованному во вторник сообщению на сайте госкомитета, встреча состоялась 27 марта.

"Правительство КНР будет неуклонно претворять в жизнь основную государственную политику по реализации внешней открытости. Государственный комитет по развитию и реформе будет как и прежде поддерживать предприятия с иностранным капиталом, включая компанию Apple, в их бизнесе в Китае", - приводятся в документе слова Чжэн Шаньцзе.

"Надеемся, что компания Apple продолжит активно брать на себя корпоративную социальную ответственность, укреплять безопасность данных и защиту личной информации", - указал он.

В документе также сказано, что стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как перспективы китайского рынка, а также стабильность цепочек производства и цепочек поставок.

Ранее Кук также провел встречу в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Стороны обсудили вопросы развития компании в Китае, а также вопросы стабильности производственных цепочек и цепочек поставок.