Рассмотрение дела Трампа по существу может начаться в январе 2024 года

Следующее предварительное судебное заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа планируется на 4 декабря 2023 года, рассмотрение дела по существу ожидается в январе 2024 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информацию о назначении заседания на 4 декабря передает телеканал CNN. Трамп должен будет явиться на него лично. Это будет первое из серии процедурных заседаний, на которых стороны смогут заявить ходатайства. Также на таких заседаниях рассматривается вопрос о мере пресечения. Пока меры пресечения в отношении Трампа не применялись.

Если стороны не подадут ходатайство о дополнительном времени для изучения материалов дела, рассмотрение дела по существу начнется в январе 2024 года, передает агентство Франс Пресс.