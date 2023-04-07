В США зафиксировали рекордное количество заявлений о банкротстве компаний

Рекордное количество американских компаний подали заявления о банкротстве в марте 2023 года. Об этом сообщил в пятницу портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, показатель за март стал самым высоким с июля 2020 года, когда экономика переживала самое начало кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Общая статистика за первый квартал текущего года более чем в два раза превышает показатели за тот же период прошлого года, уточняет издание. Сложившаяся ситуация - результат политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению ставок, считает Axios.

Как пояснил ему руководитель отдела корпоративных финансов и реструктуризации в международной консалтинговой компании FTI Consulting Майкл Айзенбанд, объявлять о тенденции пока преждевременно, но "мало оснований, чтобы полагать, что она ослабнет".

По данным медиахолдинга S&P Global, в январе о банкротстве объявили 54 крупные компании, в феврале такие заявления подали 57 компаний, а в марте число обанкротившихся корпораций выросло до 71. Статистика медиахолдинга включает компании с государственным долгом и активами или обязательствами на сумму в размере не менее двух млн долларов, а также частные компании с активами и обязательствами на сумму не менее $10 млн.