Трамп усомнился в возможностях Байдена добиваться переизбрания на выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в том, что нынешний глава американской администрации Джо Байден сможет добиваться переизбрания на президентских выборах 2024 года. Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью телеканалу Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я слежу за ним так же, как и вы. Наверное, с моей стороны неуместно так говорить, но я не понимаю, как это возможно", - заявил Трамп. Таким образом республиканец прокомментировал заявление 80-летнего Байдена в эфире телекомпании NBC о том, что он намерен выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, но пока не готов сделать официального объявления об этом.

"Я не думаю, что он сможет", - констатировал 76-летний Трамп, говоря о перспективах выдвижения Байдена кандидатом на выборах. При этом экс-президент не пояснил, чем продиктованы его сомнения.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден с осени 2022 года давал понять, что рассчитывает на переизбрание. По данным портала Axios, советники и близкие соратники действующего главы американской администрации считают, что объявить о начале предвыборной кампании он может в июле или даже осенью.