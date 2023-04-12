ФРС США ожидает, что банковский кризис может привести к рецессии в 2023 году

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в этом году. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 21-22 марта заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники финрегулятора выступили на заседании с докладом, в котором говорится о потенциальных последствиях банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB, "Силикон вэлли бэнк") и других потрясений в финансовом секторе, которые произошли в марта. Заместитель по надзору председателя ФРС Майкл Барр заявлял, что банковский сектор "надежен и устойчив", однако экономисты финучреждения считают, что экономика будет испытывать серьезные трудности.

"Учитывая их оценку потенциальных экономических последствий недавних событий в банковском секторе, прогнозы персонала (ФРС) на момент проведения мартовского заседания включали умеренную рецессию, которая начнется позже в этом году, с последующим восстановлением в течение последующих двух лет", - говорится в протоколе заседания.