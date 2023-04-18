Экспорт СПГ США в феврале снизился на 3%

США в феврале 2023 года экспортировали 327,4 млрд куб. футов (около 9,27 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 3% ниже показателей января, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом основными направлениями поставок стали Великобритания и Франция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экспорт СПГ в феврале 2023 г. оказался на около 3% ниже, чем в январе 2022 года, и на 3% больше, чем в феврале 2022 года. Всего был отправлен 101 танкер с СПГ. При этом в феврале возобновились отгрузки СПГ с предприятия Freeport LNG в Техасе, которые были остановлены более полугода из-за аварии.

Основными направлениями поставок стали Великобритания (71,7 млрд куб. футов, или 2,03 млрд куб. м), Франция (40,9 млрд куб. футов, или 1,16 млрд куб. м), Нидерланды (39,3 млрд куб. футов, или 1,11 млрд куб. м), Испания (32,1 млрд куб. футов, или 0,91 млрд куб. м) и Южная Корея (22,7 млрд куб. футов, или 0,64 млрд куб. м). На эти страны пришлось более 63% всех поставок США.

При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США выросла в феврале до 79,4% по сравнению с 72,9% месяцем ранее, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию снизилась в феврале до 18,9%. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - феврале 2023 года США экспортировали около 664,3 млрд куб. футов СПГ (18,8 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 14,3 млрд куб. м СПГ (76% от общего объема), в Азию - около 4 млрд куб. м (21,1% от общего объема).