Суд США назначил на 27 апреля слушания по делу об утечке секретных данных

Окружной суд штата Массачусетса назначил на 27 апреля предварительные слушания по делу 21-летнего американского военнослужащего Джека Тейшейры, которого обвиняют в хранении и распространении секретных документов Пентагона, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Изначально слушания запланировали на 19 апреля, однако федеральный судья США Дэвид Хэннеси отложил их.

Сотрудники ФБР на прошлой неделе задержали Тейшейру - военнослужащего из подразделения ВВС Национальной гвардии США - по подозрению в обнародовании секретных документов. Позднее ему предъявили обвинения в нелегальном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому пункту обвинения является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей.

По информации источников Associated Press, Тейшейра специализировался на работе с разведданными, он был администратором чата, в котором появились секретные документы.