США могут пойти на краткосрочное повышение потолка госдолга во избежание дефолта

Американская администрация рассматривает вариант краткосрочного повышения потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время на переговоры с республиканской оппозицией. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на четыре неназванных источника, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что Белый дом рассматривает возможность краткосрочного повышения потолка государственного долга. Это может позволить избежать дефолт 1 июня, а также получить больше времени на согласование приемлемого компромисса с представителями Республиканской партии.

Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.