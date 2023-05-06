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США могут пойти на краткосрочное повышение потолка госдолга во избежание дефолта

США Материалы 6 мая 2023 01:27 (UTC +04:00)
США могут пойти на краткосрочное повышение потолка госдолга во избежание дефолта

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Американская администрация рассматривает вариант краткосрочного повышения потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время на переговоры с республиканской оппозицией. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на четыре неназванных источника, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что Белый дом рассматривает возможность краткосрочного повышения потолка государственного долга. Это может позволить избежать дефолт 1 июня, а также получить больше времени на согласование приемлемого компромисса с представителями Республиканской партии.

Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

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