США запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием в 2023 году

Соединенные Штаты в 2023 году запустят на орбиту спутники, предназначенные для наблюдения за гиперзвуковым оружием. Об этом сообщил во вторник директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В сотрудничестве с космическими силами Агентство по противоракетной обороне разрабатывает датчик отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе (группировка спутников Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor). Позднее в этом году HBTSS начнет работу на орбите для демонстрации уникальных возможностей слежения и наведения на цели при гиперзвуковых запусках. HBTSS будет участвовать в летных испытаниях и в сборе данных о реальных угрозах на протяжении 2024 финансового года", - сказал Хилл на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Разработку спутников для HBTSS ведут американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman.