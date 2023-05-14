Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Министр финансов США сообщит Конгрессу о возможных сроках дефолта в течение двух недель

США Материалы 14 мая 2023 00:47 (UTC +04:00)
Министр финансов США сообщит Конгрессу о возможных сроках дефолта в течение двух недель

Читайте Trend в

Министр финансов США Джанет Йеллен намерена известить Конгресс о предположительных сроках дефолта в течение двух недель. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не хочу говорить о точных датах новых заявлений. Определенно, это случится в течение следующих двух недель", - сказала Йеллен.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости