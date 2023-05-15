Байден обсудит 16 мая предотвращение дефолта в США с Маккарти

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что намерен во вторник, 16 мая, обсудить со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти (республиканец от штата Калифорния) вопрос предотвращения дефолта в стране. Американский лидер общался с журналистами в Филадельфии (штат Пенсильвания), сообщает пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства не привел никаких других подробностей о консультациях вокруг ситуации с повышением потолка госдолга.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без всяких условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.