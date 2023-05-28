Достигнутые с республиканцами договоренности предотвратили дефолт в США - Байден

БАКУ /Trend/ - В результате соглашения между Белым домом и республиканцами Палаты представителей Конгресса США были достигнуты важные договоренности, предотвращающие возможный катастрофический дефолт и экономическую рецессию в стране. Об этом, как передает Trend, заявил американский президент Джо Байден в письменном сообщении, распространенном в субботу. Он отметил, что соглашение является компромиссом, благоприятным для обеих сторон.

Байден подчеркнул, что это соглашение является хорошей новостью для американского народа, так как оно предотвращает катастрофический дефолт, который мог бы привести к экономической рецессии, ущербу для пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест. Он также отметил, что договоренности являются важным шагом вперед, сокращающим расходы, но защищающим важные программы для работающих людей и обеспечивающим рост экономики для всех. Байден подчеркнул, что соглашение также защищает ключевые приоритеты и достижения демократов в законодательной сфере.

Согласно сообщению, группы переговорщиков из Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта, который будет направлен в Палату представителей и Сенат США. Байден настоятельно призывает обе палаты принять соглашение как можно скорее. Голосование в Палате представителей планируется на 31 мая, после чего документ должен будет быть одобрен Сенатом и отправлен на подпись президенту.

Согласно информации от агентства Reuters, в рамках достигнутого соглашения потолок госдолга будет повышен на два года. Все не связанные с обороной расходы останутся на уровне финансового года 2023 и в 2024-2025 годах. Согласно The Washington Post, оборонные расходы будут увеличены в этот период. После 2025 года ограничения на бюджет отменяются.