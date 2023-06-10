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Американец установил мировой рекорд, проведя 100 дней под водой

США Материалы 10 июня 2023 04:48 (UTC +04:00)
Американец установил мировой рекорд, проведя 100 дней под водой

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БАКУ /Trend/ - Американский ученый Джозеф Дитури вернулся на поверхность после установления нового рекорда - он прожил в подводном отеле Jules' Undersea Lodge целых 100 дней.

Как передает Trend, отель, расположенный в штате Флорида, находится на глубине около 6,7 метров и является единственным американским отелем под водой. Размер помещения в отеле составляет около 9,2 квадратных метра, а атмосферное давление в нем на 70% выше, чем на поверхности.

Дитури, известный как "Доктор Глубокое Море", ранее уже установил рекорд, проведя под водой 74 дня.

Его целью было изучение долгосрочных последствий повышенного давления на организм.

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