Twitter будет делиться доходами от рекламы с авторами контента

Компания Twitter, владеющая социальной сетью с тем же названием, объявила о введении новой функции, которая позволит некоторым авторам разделять выручку от рекламы. Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте компании в пятницу, сообщает Trend.

В заявлении говорится: "Мы расширяем предложение по монетизации для создателей контента. Теперь мы включаем функцию разделения доходов от рекламы". Twitter уточняет, что это нововведение позволит авторам получать постоянный доход в социальной сети и зарабатывать на своем контенте. Данная функция будет доступна только в странах, где работает платежная система Stripe, которая является партнером Twitter.

Для получения доступа к программе разделения выручки необходимо быть владельцем верифицированного аккаунта с подпиской на Twitter Blue, а их посты должны получать не менее 5 миллионов просмотров ежемесячно в течение трех последовательных месяцев. Заявки на участие в программе разделения выручки будут приниматься в ближайшее время.

В апреле глава Twitter, Илон Маск, объявил о запуске программы монетизации контента пользователей в социальной сети. Twitter также планирует оказывать поддержку авторам в продвижении их собственного контента.

Илон Маск завершил сделку по покупке компании Twitter за 44 миллиарда долларов 27 октября 2022 года. Сразу после этого он уволил нескольких членов руководства, включая генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании, как указано в документах, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.