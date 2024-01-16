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Трамп лидирует на первичных выборах в Айове

США Материалы 16 января 2024 08:43 (UTC +04:00)
Трамп лидирует на первичных выборах в Айове

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в штате Айова после завершения подсчета голосов в 44 из 99 округов, передает Trend.

За Трампа проголосовали более 50% избирателей. Губернатор Флориды Рон Десантис занимает второе место с более чем 21% голосов, а экс-постпред ООН Никки Хейли получила поддержку около 19% избирателей.

Эти результаты могут подвергнуться изменениям по мере окончательного подсчета голосов в оставшихся округах. Однако на данный момент они указывают на значительное лидерство Трампа внутри республиканской партии в этом штате.

Отметим, что бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США.

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