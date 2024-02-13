Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании

БАКУ /Trend/ - Предвыборный штаб президента США Джо Байдена 11 февраля создал аккаунт в социальной сети TikTok и опубликовал первый пост.

Как сообщает Trend , об этом пишет Politico.

Аккаунт обнародовал первое видео, на котором Байден отвечает на вопросы, связанные с футболом. Этот шаг был предпринят в связи с желанием привлечь молодую аудиторию потенциальных избирателей, подчеркивает издание.

Кроме того, команда Байдена могла присоединиться к TikTok на фоне повышенного внимания к компании из-за ее китайского происхождения и призыва Конгресса США запретить социальную сеть «из соображений безопасности».