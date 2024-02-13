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Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании

США Материалы 13 февраля 2024 06:31 (UTC +04:00)
Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Предвыборный штаб президента США Джо Байдена 11 февраля создал аккаунт в социальной сети TikTok и опубликовал первый пост.

Как сообщает Trend , об этом пишет Politico.

Аккаунт обнародовал первое видео, на котором Байден отвечает на вопросы, связанные с футболом. Этот шаг был предпринят в связи с желанием привлечь молодую аудиторию потенциальных избирателей, подчеркивает издание.

Кроме того, команда Байдена могла присоединиться к TikTok на фоне повышенного внимания к компании из-за ее китайского происхождения и призыва Конгресса США запретить социальную сеть «из соображений безопасности».

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