Армия США нанесла удары по целям хуситов в Йемене

БАКУ /Trend/ - Армия США нанесла новый удар по территории Йемена, целью которого были надводные дроны и беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Trend.

"CENTCOM уничтожил пять надводных дронов и один БПЛА на территориях Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении, опубликованном командованием. Согласно информации, беспилотные аппараты представляли угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе.

Кроме того, отмечается, что в этот же день хуситы выпустили два беспилотника в направлении Красного моря, один из которых был сбит, а второй, предположительно, упал в воду.