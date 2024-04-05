США готовы изучить возможность отправки большего количества оружия в Украину - Блинкен

БАКУ /Trend/ - США и их союзники готовы тщательно изучить вопрос о том, смогут ли они передать Украине больше оружия.

Как передает Trend, об этом на пресс-конференции сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Речь идет о системах ПВО, артиллерии и ракетах. Все мы, в том числе США, готовы тщательно изучить, сможем ли мы предоставить Украине еще больше необходимых ей ресурсов", - сказал он.

При этом он вновь призвал Конгресс США оперативно одобрить запрос Белого дома о дополнительном финансировании военной помощи Украине.