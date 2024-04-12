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США попросили Китай и Турцию призвать Иран воздержаться от эскалации в регионе

США Материалы 12 апреля 2024 05:19 (UTC +04:00)
США попросили Китай и Турцию призвать Иран воздержаться от эскалации в регионе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с рядом стран, включая Китай и Турцию призвал объяснить Ирану важность воздержания от эскалации конфликта с Израилем.

Как передает Trend, об этом сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В числе стран, с которыми США были в контакте, Миллер назвал Турцию, Саудовскую Аравию и Китай. Он сообщил, что дипломатическое взаимодействие ведется также с европейскими странами.

По его словам, Вашингтон продолжит попытки донести до Тегерана, что обострение ситуации не в его интересах и не в интересах других стран Ближнего Востока.

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