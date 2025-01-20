Трамп планирует направить войска на границу с Мексикой

БАКУ /Trend/- Вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил на церемонии инаугурации, что планирует направить войска на границу с Мексикой, сообщает в понедельник Trend.

«Я намерен объявить нелегальную иммиграцию национальной чрезвычайной ситуацией, направить войска на границу с Мексикой и восстановить свою политику «оставайтесь в Мексике»,- сказал он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что будет добиваться полного прекращения незаконного пересечения границы и задержания всех мигрантов, пойманных при нелегальном переходе.