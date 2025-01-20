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Трамп планирует направить войска на границу с Мексикой

США Материалы 20 января 2025 21:58 (UTC +04:00)
Трамп планирует направить войска на границу с Мексикой
Фото: Дональд Трамп / Instagram

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/- Вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил на церемонии инаугурации, что планирует направить войска на границу с Мексикой, сообщает в понедельник Trend.

«Я намерен объявить нелегальную иммиграцию национальной чрезвычайной ситуацией, направить войска на границу с Мексикой и восстановить свою политику «оставайтесь в Мексике»,- сказал он.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что будет добиваться полного прекращения незаконного пересечения границы и задержания всех мигрантов, пойманных при нелегальном переходе.

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