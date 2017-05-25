Клевета и шантаж Армении в отношении международных структур приобрели систематический характер - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Клевета и шантаж Армении в отношении международных структур уже приобретает систематический характер.

Об этом Trend в четверг сообщили в министерстве обороны Азербайджана, комментируя распространенную армянской прессой новость о том, что якобы азербайджанская сторона во время мониторинга не отвела миссию ОБСЕ на передовые позиции.

Отмечается, что международной миссией официально подтверждено, что мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25 мая в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ на линии противостояния азербайджанских и армянских войск, на территории Тертерского района, завершился без инцидентов.

«Армянская сторона также распространила информацию о проведении мониторинга в соответствии с графиком и о том, что режим прекращения огня в ходе мониторинга нарушен не был. Однако в этой новости также отмечается, что якобы азербайджанская сторона во время мониторинга не отвела миссию ОБСЕ на передовые позиции», - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что новость подобного провокационного характера была также распространена и после мониторинга, проведенного первого марта в направлении села Чямянли Агдамского района.

«Еще раз сообщаем, что в соответствии с механизмом проведения мониторинга, международные наблюдатели заранее связываются со сторонами и сами определяют, когда и в какой точке они будут проведены, а также оговаривают другие детали. Тот факт, что мониторинг состоялся, подтверждают полевые помощники. Если какая либо из сторон создаст проблемы при проведении мониторинга, информацию об этом в первую очередь распространят сами наблюдатели», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Армения, регулярно распространяя подобную ложную информацию клеветнического характера, преследует цель систематического шантажа международных структур, стараясь бросить тень на их деятельность и подорвать доверие к ним.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)