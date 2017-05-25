ООН высоко оценивает усилия Азербайджана по углублению сотрудничества с организацией - генсек (версия 2)

25 мая 2017 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООН высоко оценивает усилия Азербайджана по углублению сотрудничества с организацией, активное участие страны в ее инициативах и программах. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита министра в Нью-Йорк для участия на мероприятиях, приуроченных к 25-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН, сообщили Trend в МИД.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества.

Азербайджан остается приверженным Уставу ООН и принципам и целям международного права, поддерживает деятельность ООН, сказал на встрече глава МИД.

Глава МИД отметил также, что избрание Азербайджана членом Экономического и социального Совета ООН на 2017-2019 годы создаст для страны дополнительные возможности для того, чтобы внести вклад в международное развитие.

Эльмар Мамедъяров также отметил вклад Азербайджана на международном уровне в диалог между цивилизациями и религиями.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана говоря о роли ООН в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который является главной угрозой миру и безопасности на Южном Кавказе, подчеркнул, что базовые документы по урегулированию конофликта приняты именно СБ ООН. Министр с сожалением отметил, что принятые СБ ООН резолюции по урегулировании конфликта до сих пор не выполняются.

Мамедъяров также подчеркнул необходимость продолжения субстантивных переговоров по решению конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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