МИД Азербайджана осудил террористическую атаку в Кабуле

31 мая 2017 20:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана осудил террористическую атаку в Кабуле.

"Мы решительно осуждаем гнусную атаку в Кабуле. Умом и сердцем мы с семьями жертв. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении, распространенном в среду на официальной странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, многие сооружения были повреждены, в том числе посольства Франции, Германии и Турции; число погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, 380 получили ранения.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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