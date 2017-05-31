БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана осудил террористическую атаку в Кабуле.

"Мы решительно осуждаем гнусную атаку в Кабуле. Умом и сердцем мы с семьями жертв. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении, распространенном в среду на официальной странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, многие сооружения были повреждены, в том числе посольства Франции, Германии и Турции; число погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, 380 получили ранения.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)