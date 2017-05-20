В день закрытия Исламиады Бакинское транспортное агентство выпустит на линии 430 автобусов

20 мая 2017 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В день церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности Бакинское транспортное агентство (БТА) выпустит на линии 430 автобусов, сказал в субботу журналистам завотделом по связям с общественностью БТА Маис Агаев.

Он отметил, что в день закрытия Игр водители пройдут предрейсовый медосмотр. Движение автобусов будет отслеживаться посредством CPS.

Агаев напомнил, что в день открытия Исламиады БТА выпустило на линии 350 автобусов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
"Дни триумфа": Награждены победители IV Игр исламской солидарности (ФОТО)
Общество 14:37
Баку-2017: Фоторепортаж с соревнований по атлетике
Общество 13:32
Баку-2017: Три азербайджанских борца посоревнуются за «золото» Исламиады
Общество 12:46
Баку-2017: Азербайджанский борец Гаджи Алиев вышел в финал соревнований Исламиады
Общество 12:29
Азербайджанский борец Муртузали Муслимов одержал победу в полуфинале на Исламиаде
Общество 12:24
Азербайджанский борец поборется за «бронзу» Исламиады
Общество 12:18
Баку-2017: Два азербайджанских спортсмена одержали победу в соревнованиях по ушу
Общество 12:11
В понедельник движение транспорта в Баку будет ограничено
Общество 11:50
Азербайджанский борец досрочно победил и вышел в полуфинал Исламиады
Общество 11:43
Еще один азербайджанский борец вышел в полуфинал Исламиады
Общество 11:21
Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев вышел в полуфинал Исламиады
Общество 11:12
Азербайджанский борец в полуфинале Исламиады
Общество 11:04
Азербайджанские атлеты завоевали две медали Исламиады в прыжках в длину
Общество 10:57
Представитель Азербайджана по прыжкам в воду вышел в финал Исламиады
Общество 10:54
Баку-2017: Вышел в четвертьфинал еще один азербайджанский борец-вольник
Общество 10:36
На Исламиаде стартовали соревнования по ушу (ФОТО)
Общество 10:26
Баку-2017: Азербайджанский борец начал выступление с победы
Общество 10:22
Азербайджанский ушуист Вугар Керемов одержал первую победу в рамках Исламиады
Общество 10:07