Азербайджанский борец в полуфинале Исламиады

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности азербайджанский борец-вольник Шариф Шарифов встретился в четвертьфинале с пакистанским спортсменом Мухаммедом Инамом.

Шарифов одержал победу над соперником со счетом 10:1 и вышел в полуфинал.

В полуфинале он встретится с турецким спортсменом Селином Яшаром.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)