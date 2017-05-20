Азербайджанский борец в полуфинале Исламиады

20 мая 2017 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности азербайджанский борец-вольник Шариф Шарифов встретился в четвертьфинале с пакистанским спортсменом Мухаммедом Инамом.

Шарифов одержал победу над соперником со счетом 10:1 и вышел в полуфинал.

В полуфинале он встретится с турецким спортсменом Селином Яшаром.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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