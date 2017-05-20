В понедельник движение транспорта в Баку будет ограничено

20 мая 2017 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в связи с закрытием IV Игр исламской солидарности движение транспорта в Баку будет ограничено, сказал в субботу на совместной пресс-конференции Бакинского транспортного агентства (БТА) и Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП МВД полковник полиции Кямран Алиев.

В понедельник днем будет закрыто движение от дорожной развязки у отеля "Excelsior" до Сабунчинского круга, а также от площади "Азнефть" по проспекту Нефтяников до ул. Юсифа Сафарова, сказал он.

Зрители церемонии закрытия смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на метро и экспресс-автобусами БТА, сказал завотделом по связям с общественностью БТА Маис Агаев. «С 17:00 до 20:00 зрители будут доставляться от станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев» к стадиону. После закрытия церемонии зрители будут доставлены обратно к станциям метро», - сказал он.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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