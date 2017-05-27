S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Азербайджана на уровне "ВВ+/В"

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в рамках внеочередной оценки сохранило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B".

Согласно сообщению министерства финансов Азербайджана, распространенному в субботу, основной причиной внеочередной оценки стала реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) и передача части из них государству.

Специалисты S&P отмечают, что рост отношения внешнего долга к ВВП страны вследствие процесса реструктуризации МБА был учтен в рамках оценки странового рейтинга в январе 2017 года, поэтому сейчас этот процесс не повлияет на рейтинг Азербайджана.

"Мы считаем, что в результате реструктуризации внешний государственный долг может увеличиться на девять процентов от ВВП, что связано с принятием государства обязательств банка на себя, а также депозитом SOFAZ в МБА, которые исключаются из нашего расчета ликвидных средств государства. Дополнительные финансовые издержки, обусловленные слабым финансовым положением МБА, были уже учтены в нашем прогнозе, опубликованном в январе 2017 года. Таким образом, мы считаем, что текущие предложения приводят лишь к небольшому увеличению чистого долга по сравнению с тем, что мы ожидали ранее", - говорится в отчете S&P.

(Автор: Анвар Мамедов)