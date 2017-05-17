Президент Молдовы посетит с визитом Туркменистан

17 мая 2017 20:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон принял приглашение туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан в сентябре этого года, говорится в сообщении пресс-службы президента Молдовы.

Сообщение касается визита в Кишинев делегации из Туркменистана, в состав которой вошли представители руководства страны, бизнес-сообщества, деятели культуры.

Согласно информации, президент Молдовы провёл встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в ряде секторов, в сфере сельского хозяйства, энергетическом секторе и в области межкультурного взаимодействия.

"Есть большой потенциал для развития молдово-туркменских отношений. Мы последовательно расширяем круг наших партнёров как на Западе, так и на Востоке", - приводятся в информации слова Додона.

В свою очередь, в информации туркменского внешнеполитического ведомства говорится, что в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы состоялись политические консультации между делегациями Туркменистана и Молдовы.

Молдавскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Лилиан Дарий.

"Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках авторитетных международных организаций и структур. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес", - говорится в информации.

В апреле 2015 года в ходе переговоров в Ашхабаде на высшем уровне был подписан пакет двусторонних документов. В их числе - меморандумы в области агропрома и транспорта, финансовой сфере и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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