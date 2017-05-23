На полях форума «Kazansummit-2017» состоялась презентация V Азиады

Туркменская делегация, возглавляемая Председателем парламентского Комитета по законодательству и его нормам Сердаром Бердымухамедовым, приняла участие в пленарном заседании IX Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: «Kazansummit-2017», сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Цель саммита, среди участников которого более 2000 высокопоставленных гостей из 50 стран: дипломаты, представители финансовых институтов, депутаты парламентов, инвесторы, бизнесмены и журналисты - укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Одной из самых эффективных форм продвижения таких связей является взаимодействие в области спорта.

Именно в этом контексте на полях казанского форума была проведена презентация ашхабадской Азиады, организованная Министерством иностранных дел, Национальным Олимпийским комитетом Туркменистана, Исполнительным комитетом по подготовке V Азиатским Играм 2017 года и Посольством Туркменистана в Российской Федерации.

Был также представлен выставочный стенд, в котором отражены экономические достижения Туркменистана и представлена продукция, выпускаемая в Туркменистане. Большое место в экспозиции отведено Азиаде-2017. О крупнейшем спортивном событии этого года в Азии ёмко и выразительно рассказывается в красочных демонстрационных материалах и буклетах, здесь же можно было увидеть текстильные изделия с символикой V Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе осмотра выставочного стенда Президентом Республики Татарстан Р.Миннихановым и другими представительными гостями саммита генеральным секретарём НОК Туркменистана была представлена подробная информация об Олимпийском городке г. Ашхабада и организационной подготовке к Играм, которые пройдут в сентябре этого года.

Большой интерес собравшихся вызвало выступление представителей Исполнительного комитета по подготовке к V Азиатским Играм 2017 года, которые подробно рассказали о ключевых направлениях реализации масштабного проекта «Азиада-2017», включая организацию медийного сопровождения Игр.

Участники презентации ознакомились с видеоматериалами, печатными изданиями, а также были проинформированы о создании условий для спортсменов, тренеров, судей, работы журналистов, телерепортеров, о мерах по формированию современной технической базы информационного обеспечения Азиады, внедрению новейших коммуникационных технологий в эту сферу. Особое внимание отведено Олимпийскому городку, включающему около 40 объектов, и его центральному стадиону на 45 тысяч зрителей, на арене которого пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, девизом которым выбран слоган «Здоровье. Воодушевление. Дружба».

Состоялся обмен мнениями, и были даны исчерпывающие ответы на все вопросы. В частности, речь касалась оснащенности олимпийских объектов, подготовки волонтёров, а также словарей и тематических разговорников.

Как отмечалось, действенная поддержка главы Туркменистана, председателя Организационного комитета Азиады-2017 Гурбангулы Бердымухамедова позволяет комплексно решать все вопросы, касающиеся проведения Игр. Кроме того, в тестовом режиме прошли проверку все объекты Олимпийского городка, где проведен ряд международных соревнований.

В целом, констатировалось, что с того времени, когда Туркменистану – первой стране в Центральной Азии - было делегировано право проведения Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, выполнена огромная работа. В Ашхабаде были проведены несколько международных спортивных медиа-форумов, которые стали эффективной площадкой для популяризации осуществляемых в стране преобразований и успехов в развитии материально-технической базы спортивной сферы.

Отмечалась также историческая значимость подписания в Ашхабаде Национальными олимпийскими комитетами Океании и Олимпийским Советом Азии документа, в соответствии с которым в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам впервые в истории примут участие страны Океании.