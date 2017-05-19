В Баку пройдет выставка Давуда Кязимова – герои войны и красота родного края

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств 23 мая в 19.00 состоится открытие выставки легендарного живописца, народного художника Азербайджана Давуда Кязимова (9 ноября 1926 - 14 февраля 2015), сообщили Trend Life организаторы экспозиции. Выставка продлится до 30 мая.

Давуд Кязимов окончил Бакинское художественное училище имени А. Азимзаде. После окончания учебы продолжил работать в училище в качестве преподавателя. К самостоятельной творческой деятельности Давуд Кязимов приступил после Второй мировой войны. В то время в творчестве многих художников, в том числе и Давуда Кязимова, основное место занимало создание образов героев войны. В его произведениях мастерски отражены человеческая теплота, детская невинность, окружающая их забота. Наряду с искренностью, эти работы также запомнились новизной настроения, чистотой чувств. Давуд Кязимов также был автором портретов людей своей эпохи, которые раскрывали их настроение и психологическое состояние. Эти произведения отражают точность художника, как портретиста, его глубокие наблюдательские способности, талант передавать конкретные особенности образов. Наряду с жанром пейзажа, он был известен и как подлинный мастер жанра натюрморта. Неоднократно обращался к теме труда и работников труда - картины: «В глубинах Каспия», «Доярки», «Дороги», «Песни», «Подруги» и другие. Образ жизни провинциального населения, обычаи и традиции, этнографические особенности, национальные костюмы отражены в работах «На краю Каспия», «Доярки», «Дороги»; Среди других работ: «Гейгель», «Гах», «Цветущая равнина», «Шахдаг». Одна из значимых тем творчества художника - труд нефтяников Каспия на Нефтяных Камнях (картины «Загульба», «Побережье моря»). Был известен и как талантливый мастер графики. Среди известных работ: иллюстрации к произведениям Джаббара Джаббарлы, Джалила Мамедкулизаде, Абдуллы Шаига, а также к стихам поэта из Южного Азербайджана Мирзы Али Моджуза. Также владел искусством миниатюры.

В 1984-2001 годах работал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. В 1994 году стал доцентом, а в 1996 - профессором. С 2001 года являлся профессором кафедры академической живописи Азербайджанской государственной академии художеств. С 2001 года Давуд Кязимов был профессором кафедры академической живописи Азербайджанской государственной академии художеств.

Работы мастера хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной художественной галерее и художественном фонде Союза художников Азербайджана, а также в частных коллекциях в России, Турции, Иране, Венгрии, Германии и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)