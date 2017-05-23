В Санкт-Петербурге представлено музыкальное и танцевальное искусство Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербургском Доме национальностей прошел первый концерт Азерб­айджанского студенче­ского клуба "Симург", приуроченный ко Дню города и государственному празднику Азербайджана - Дню Республики, сообщил Trend Life участник вечера, эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку в Political Science Анар Сады­хов.



Торжественное меропр­иятие началось с сов­местного исполнения участниками праздника гимна Азербайджана. На открытии вечера председатель АСК «Си­мург» Эльдар Ализаде, председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Агарашид Та­хмазов и руководитель азербайджанского ансамбля «Чинар» Хейр­анса Мирзоева отметили, что проведение мероприятия способствует укреплению дружеских связей между народами.

В мероприятии приняли участие видные представители азербайджанской диаспоры, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Гостям был представлен видеоматериал о деятельности АСК «Сим­ург». С научными докладами о становлении Азербайджанской Дем­ократической Республ­ики выступила Аманул­лаева Гюльшан, а об истории во­зникновения города Санкт-Петербург - Ниджат Байрамов. Город основан 27 мая 1703 года. Датой рождения Санкт-Петербурга считается закладка Петром I на Заячьем острове в устье реки Невы Петропавловской крепости.

Далее гостям была представлена литературно-концертная программа. На вечере прозвучали стихотво­рение Самеда Вургуна «Азербайджан», произведение Узеира Гаджибейли «Cirpinirdi Qara Deniz», а также композиции «Sari gelin», «Мой дом-Азербайджан», ансамбль "Чинар" представил национал­ьные танцы, прозвучали композиции в честь Санкт-Петербурга. Ко­нцерт завершился пес­ней Рашида Бейбутова «Азербайдж­ан», которую подпевал весь зал!

28 мая в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Республики. Он установлен в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР стала первой демократической республикой на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала.

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)