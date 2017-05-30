Баку объединяет искусство и фольклор тюркских народов

БАКУ /Trend Life/ - 7 июля в галерее имени Ваджии Самедовой (Выставочный салон Союза художников Азербайджана) в Баку состоится открытие международной выставки "Turan", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Экспозиция пройдет при совместной организации министерства культуры и туризма, Союза художников Азербайджана и представительства Международной ассоциации "Uluslararası Sanatkarlar ve Sanatçılar Derneği" в Азербайджане.

По словам представителя Международной ассоциации "Uluslararası Sanatkarlar ve Sanatçılar Derneği" в нашей стране, известного художника, куратора проекта Ильгара Акперова, на выставке свои работы представят художники из Азербайджана, Турции и Казахстана.

Участники международной выставки – Ольга Эрен, Руфина Шарипова, Невин Айтекин, Кедер Дамла, Ишил Кесим, Нуруллах Айдын, Ульвия Гамзаева, Наиля Султан, Ильгар Акперов.

Художники представят свои новые работы, среди которых живопись, графика, керамика и миниатюра.

Работы авторов посвящены узам дружбы между тюркскими народами, а также их фольклору и этнографии.

(Автор: Джани Бабаева)