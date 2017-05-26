Воскресный день в Баку: Новый музыкальный спектакль "Щенячий патруль. Продолжение…"

26 мая 2017 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Московское шоу ростовых кукол представит 28 мая на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра новый музыкальный спектакль "Щенячий патруль. Продолжение…", сообщает Trend Life.

Билеты продаются во всех кассах города и центрах Asan Xidmət. Их также можно приобрести, не выходя из дома, на сайте онлайн-покупок билетов http://iticket.az/. Для бесплатной доставки достаточно обратиться по телефону (077) 600 00 60.

По сюжету нового спектакля, в "Бухте приключений" объявлен праздник - День Добра. И наши герои - шесть отважных щенят и мальчик Зик Райдер активно готовятся к этому замечательному празднику. Но в самый разгар приготовлений происходит загадочное исчезновение. Щенки, не раздумывая, отправляются на поиски, потому что спасать - это их призвание! Помочь команде спасателей и поучаствовать во всех приключениях может каждый маленький зритель. Дети вновь встретятся со своими любимыми героями, а новые приключения забавных щенков порадуют ярким и захватывающим представлением. Приходите всей семьей на самое яркое музыкально-танцевальное представление, и будем вместе творить добро! Вы получите массу впечатлений, положительных эмоций и отличного настроения!

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