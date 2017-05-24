Трамп обсудил в Ватикане ситуацию на Ближнем Востоке и защиту христиан

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом на Апеннинах, на встречах с папой Римским Франциском, госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером обсудил международные отношения, развитие религиозного диалога и защиту христиан на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

"В ходе теплых бесед было высказано удовлетворение состоянием существующих отношений между Святым престолом и США, а также совместное обязательство во благо мира, свободы совести и вероисповедания. Стороны выразили надежду на справедливое сотрудничество между Ватиканом и католической церковью в США, которая занимается служением обществу в сфере здравоохранения, образования и оказания помощи мигрантам", — сообщает служба печати Святого престола.

"Дискуссии позволили обменяться мнениями по различным вопросам международной повестки и продвижения мира во всем мире посредством политических процессов и межрелигиозного диалога с особым акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и охрану христианских сообществ", — говорится в сообщении.

Встреча папы Римского Франциска и президента США в Апостольском дворце Ватикана продолжалась в среду утром чуть более 30 минут. После этого президент США проведет встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Паролином и главой внешнеполитического ведомства Ватикана Галлахером.