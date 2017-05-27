ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте

27 мая 2017 16:24 (UTC+04:00)

Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление террористов. Об этом передает РИА Новости.

Неизвестные на трех машинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

В автобусе находились около 40 детей. Согласно последним официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек. Ранее представители Коптской церкви сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.

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